Новый учитель химии пополнил штат гимназии № 1 в Волоколамске

Марина Пашкова из Красноярского края решила принять участие в областном проекте «Топ 100 лучших учителей и выпускников педагогических вузов». Из нескольких городов региона, в школы которых требовались учителя химии, педагог выбрала Волоколамск.

С 1 сентября Марина Пашкова приступила к работе в гимназии № 1. Она отметила, что с гордостью начинает свой труд в городе воинской славы.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова познакомилась с новым учителем и поприветствовала Марину Пашкову. «Уверена, что ее опыт и знания станут большим подспорьем для наших гимназистов. Желаю успехов, вдохновения и талантливых учеников», — сказала руководитель муниципалитета.

Педагог имеет 28-летний стаж работы. Среди ее достижений — победы во всероссийских конкурсах, ученая степень кандидата биологических наук, звание почетного работника образования. Среди учеников Марины Пашковой есть победители всероссийских олимпиад и стобалльники ЕГЭ.

Напомним, проект «Топ-100», который реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева, направлен на привлечение в регион лучших педагогов.