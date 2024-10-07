Новый учитель физики пополнил штат Москворецкой гимназии в Воскресенске

В этом учебном году Илья Герасимов начал свою карьеру в качестве учителя физики в «Москворецкой гимназии», расположенной в городском округе Воскресенск. Для Ильи эта работа стала не только профессиональным выбором, но и осуществлением давней мечты, зародившейся еще в школьные годы.

Илья вспоминает, как еще будучи школьником, он часто объяснял одноклассникам сложные темы, помогая им разобраться с материалом. Это желание обучать и делиться знаниями, вероятно, было вдохновлено педагогической династией в его семье.

«На выбор профессии повлияло и то, что в нашей семье педагогическая династия: мама — учитель физики и математики, сестра — учитель начальных классов. Теперь и я работаю педагогом», — поделился Илья.

Увлечение физикой у Ильи началось с седьмого класса, когда у него впервые появились занятия по этому предмету. Он считает физику не просто учебным предметом, а неотъемлемой частью нашей жизни. На своих уроках Илья старается сделать материал максимально доступным и интересным для учеников, приводя множество примеров из повседневной жизни.

Илья убежден, что если ученикам показать, как физические законы действуют в реальном мире, это сделает уроки более увлекательными и познавательными. Его подход к преподаванию уже завоевал положительные отзывы как среди учеников, так и среди коллег, которые отмечают его энтузиазм и стремление сделать обучение интересным и доступным для каждого ученика.

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