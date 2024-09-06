Новый учебный корпус школы «Надежда» открыли в Одинцове

Новый корпус школы «Надежда» открылся в Одинцовском округе в День знаний. Там будут учиться 400 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Новой корпус расположился на Вокзальной улице в Одинцове. Помимо уютных классов, где дети могут заниматься музыкой, ритмикой и рисованием, здесь обустроили пищеблок и столовую, актовый зал на 120 человек и большой стадион.

В День знаний на торжественной линейке собрались воспитанники школы, родители, педагоги и директор Ксения Махнач. Поздравить ребят с открытием образовательного учреждения пришли глава Одинцовского округа Андрей Иванов и депутаты.

«Здесь есть буквально все для того, чтобы наши дети получили настоящие знания. Я хочу поздравить педагогический коллектив, родителей и детей с началом нового учебного года и открытием школы. Пожелать нашим ученикам успешной учебы, побед и открытий, новых друзей и всего самого лучшего», — поделился Иванов.

Учеников нового корпуса на входе в школу встретили аниматоры с памятными подарками. Эстрадно-джазовый оркестр под руководством Андрея Балина исполнил популярные школьные песни и мелодии из мультфильмов. Торжественная часть прошла в актовом зале, где ребята подготовили концертную программу для гостей.

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