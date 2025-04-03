Новый учебный корпус гимназии построят в Раменском округе
Новый учебный корпус гимназии построят на Северном шоссе в Раменском округе к 2027 году. Там смогут учиться до 500 человек.
Новый корпус гимназии построят за счет бюджетных средств. Подрядчик обустроит учебные классы и мастерские, а также помещения для кружков, актовый и спортивный залы, медкабинет и многое другое.
Здание адаптируют для детей-инвалидов, а на территории появятся места для проведения мероприятий и занятий спортом.
Корпус планируют открыть в 2027 году, рассказали в областном Минстрое.
Московский таксист потребовал почти 20 тысяч за поездку из аэропорта
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Три столичных аэропорта временно закрыли
Отец Маска заявил, что вся их семья восхищается Путиным
Брак по расчету. Станет ли «свадебный кешбэк» в 300 тысяч рублей поводом пойти в ЗАГС?
Врачи НИКИ детства напомнили симптомы весеннего конъюнктивита
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте