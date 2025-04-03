Новый учебный корпус гимназии построят в Раменском округе

Новый учебный корпус гимназии построят на Северном шоссе в Раменском округе к 2027 году. Там смогут учиться до 500 человек.

Новый корпус гимназии построят за счет бюджетных средств. Подрядчик обустроит учебные классы и мастерские, а также помещения для кружков, актовый и спортивный залы, медкабинет и многое другое.

Здание адаптируют для детей-инвалидов, а на территории появятся места для проведения мероприятий и занятий спортом.

Корпус планируют открыть в 2027 году, рассказали в областном Минстрое.