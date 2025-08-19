Новый учебный блок школы № 16 в Подольске достроят к сентябрю 2026 года

Новый учебный блок школы № 16 построят на Народной улице в Подольске. Он будет рассчитан на 580 мест и откроется в сентябре 2026 года.

Строительная готовность нового блока уже достигла 20%, рассказали в областном Минстрое. Пристройка будет состоять из трех корпусов высотой от трех до четырех этажей. Ее площадь составит 8,3 тысячи квадратных метров.

«На площадке 105 рабочих и девять единиц техники. Ведутся монолитные работы по возведению корпусов и перехода к основному зданию школы, кладка стен и перегородок, устройство внутриплощадочных наружных сетей», — уточнили в ведомстве.

Существующее здание и новый блок соединит стеклянный переход. В одном из корпусов разместят библиотеку и IT-зоной, актовый зал, столовую и пищеблок. Во втором здании обустроят учебные кабинеты, а также административные помещения. В третьем будет спортзал, мастерские и классы для занятий по кулинарии.

На территории разместят игровые плозалки и тренажеры.

Вместимость школы увеличится до 1080 человек.

Работы проводят в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.