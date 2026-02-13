Новый учебник по физике для инженерных классов разработают в Дубне

Ученые Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) разрабатывают учебно-методический комплекс «Физика 10–11. Инженеры будущего», который призван изменить подход к преподаванию точных наук в старшей школе.

Новое пособие, создаваемое на базе учебно-научного центра ОИЯИ, предназначено для углубленного изучения предмета. Как пояснил автор школьных учебников по физике Иван Ломаченков, в основе комплекса лежат не только классические лабораторные работы, но и проектно-исследовательские кейсы. Планируется, что учебник будет дополнен интерактивной версией с видеоматериалами, опытами и тестами.

Эффективность подхода дубненских ученых уже оценили в подмосковных школах. В физико-математическом лицее имени академика В. Г. Кадышевского пособие для 7–9 классов (являющееся предшественником новой разработки) взяли на вооружение два года назад, еще на этапе экспертизы.

Учитель физики лицея Ирина Абрамович отмечает нехарактерную для современных школьников тенденцию: дети действительно читают учебник. «У меня даже дети говорят: мы стали больше понимать жизненных вопросов, и с этим учебником — здорово. Дети читают учебник, может, без удовольствия, но читают. Это самое главное», — поделилась педагог.

Высокий уровень разработки подтвержден и на федеральном уровне. Во время визита президента Российской Федерации в Дубну директор ОИЯИ Григорий Трубников лично представил главе государства действующее издание. Труд также получил одобрение Московского физико-технического института.

В перспективе авторы из наукограда планируют адаптировать инновационную методику для массовой школы: ведется работа над созданием учебника для общеобразовательных организаций.