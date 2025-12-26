Новый участок улицы Гагарина открыли для движения в Лобне

Реконструкцию улицы Гагарина завершили в городском округе. В церемонии открытия движения приняли участие первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Виктория Калинина, глава Лобни Анна Кротова и представитель областной Дирекции дорожного строительства Олег Сидоров.

Новый 600-метровый участок дороги построен от съезда с путепровода Северного обхода. Существующую проезжую часть обновили. На всем протяжении дороги обустроены тротуары, установлены современные дорожные знаки и элементы организации движения. Смонтированы системы ливневой канализации и наружного освещения для обеспечения безопасности и комфорта.

Новая дорога имеет стратегическое значение для города. Она позволит перенаправить грузовой транзит через Северный обход, что разгрузит Батарейную улицу и Букинское шоссе, а также выведет транзитный поток за пределы жилых районов.