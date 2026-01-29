Новый участок Мякининского шоссе достроят в начале 2027 года

Новый участок Мякининского шоссе продолжают строить в Красногорске. Он свяжет жилые кварталы с МКАД и трассой М-9 «Балтия». Первый этап работ планируют завершить в начале 2027 года.

Обновление дорожной сети разгрузит улицы и сократит время в пути. Проект состоит из двух этапов, включая участки с двух- и трехполосным движением, кольцевым пересечением и выездом в сторону МКАД. В рамках первой очереди обустроят участок протяженностью 1,5 километра.

«Отдельное внимание в проекте уделили безопасности и комфорту жителей: вдоль трассы запроектированы шумозащитные экраны общей протяженностью почти километр, современное наружное освещение, надземные и подземные пешеходные переходы», — отметили в областном стройнадзроре.

Инспекторы ведомства будут вести постоянный контроль над работами. Они уже оценили готовность объекта на 15%.

Дорогу обустроят в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».