Новый участок дороги открыли возле ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцове

В Одинцовском округе открыли движение по новому участку дороги длиной 2,2 километра. Она обеспечивает съезд от 50-го километра МКАД к жилому комплексу «Резиденции Сколково».

В Министерстве жилищной политики Московской области отметили, что дорогу построили с учетом современных требований: проложили дождевую канализацию с насосной станцией, чтобы избежать луж и наледи, а также установили освещение. Это создаст необходимые условия для безопасного и комфортного движения в любое время года и суток.

Следующий участок дорожной сети сдадут в эксплуатацию в 2026 году.

Жилой комплекс «Резиденции Сколково» — это современный и благоустроенный район. Застройщик сделал акцент на архитектуре, функциональных планировках квартир, стильном оформлении подъездов и масштабном озеленении.

На территории обустроили детские и спортивные площадки, зоны отдыха и даже установили арт-объекты.

Там уже работают магазины, кафе, спортивные и досуговые центры, два детских сада. В следующем году запланировано завершение строительства школы на 750 учеников.

Комплекс находится рядом с Мещерским парком.

Проект — часть общей практики комплексного развития территорий Подмосковья.