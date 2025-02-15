Новый участковый терапевт пополнил штат поликлиники в Солнечногорске

В 2024 году Мария Родина окончила Курский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Теперь терапевт принимает пациентов в Андреевской поликлинике Солнечногорской больницы.

По словам Марии, она всегда хотела помогать людям, поэтому выбрала медицину. В будущем молодой медик планирует поступить в ординатуру.

Попасть на прием к терапевту можно по будням. Для этого необходимо записаться по номеру 122, на портале "Госуслуги" или через инфомат в поликлинике.

«В Подмосковье врачи и медицинский персонал могут рассчитывать на широкий перечень мер поддержки. Так, для молодых медицинских специалистов предусмотрели ежемесячную надбавку», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Отметим, что с этого года в Подмосковье для медработников увеличили и расширили компенсацию аренды жилья и повысили выплаты по программе «Приведи друга». Помимо этого в регионе действует еще одна программа под названием «Социальная ипотека». Для медицинских сотрудников также предусмотрели единовременные выплаты до 1,5 миллиона рублей при трудоустройстве по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», бесплатные земельные участки для строительства дома, доплаты молодым специалистам и компенсацию проезда до работы и обратно.