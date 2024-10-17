Новый участковый терапевт пополнил штат поликлиники в Лобне

В городском округе Лобня в поликлинике № 1 начала работать новый врач-терапевт Евгения Кравченко. Специалист закончила медицинский вуз по специальности «Лечебное дело».

Участковый терапевт Евгения Кравченко вошла в штат поликлиники № 1 городского округа Лобня. Врач окончила «Северо-Западный государственный медицинский университет имени Ильи Мечникова» по направлению «Лечебное дело».

Девушка отмечает, что в детстве она боялась врачей.

«Чем старше я становилась, тем больше мне нравилась работа врача и все то, что эту работу окружает. Мне захотелось помогать людям и, со временем, я решила, что обязательно пойду учиться на врача», — рассказала она.

Напомним, записаться к врачу можно через Госуслуги, на региональном портале медицинских услуг, через колл-центр 122, а также инфомат.

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