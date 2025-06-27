Новый участковый терапевт пополнил штат больницы в Лобне

Новый врач Анастасия Мазепова приступила к работе в терапевтическом отделении Лобненской больницы на Красной Поляне. Специалист будет вести прием пациентов по терапевтическому профилю.

Анастасия Мазепова окончила Российский университет медицины Минздрава России. Основными направлениями ее работы являются диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы и верхних дыхательных путей.

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Оснащение Лобненской больницы постоянно продолжается. В марте там появился новый мобильный фельдшерско-акушерский пункт — современная передвижная рентген-диагностическая лаборатория для осмотра населения в отдаленных территориях. Медицинский комплекс способен принимать до 100 пациентов в день.