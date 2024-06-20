Новый участковый пункт полиции заработал в поселке Нагорное в Мытищах

В поселке Нагорное в Мытищах открыли новый участковый пункт полиции. Его открытие произошло в ответ на запросы жителей жилого комплекса «Датский квартал».
Открытие пункта осуществлено с участием сотрудников и Общественного совета МВД России «Мытищинское». Помещения оборудованы с учетом комфорта для участковых, включая яркое освещение и функциональное оборудование.
Прием населения будет вести участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Андрей Обухов. Новый пункт располагается рядом с жилым комплексом «Датский квартал» в доме № 4.