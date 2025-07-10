Новый участковый педиатр пополнил штат детской поликлиники в Солнечногорске

К команде медиков присоединился доктор Саурабх Сингх, имеющий большой опыт работы в педиатрии. Ранее он трудился в медицинских учреждениях Твери и Егорьевска, а также оказывал помощь в составе службы скорой помощи.

Сейчас специалист будет работать на седьмом педиатрическом участке, который обслуживает около 1100 детей. Саурабх Сингх получил образование в Тверском государственном медицинском университете и прошел ординатуру по специальности «Педиатрия». Помимо медицинских знаний, он в течение пяти лет изучал русский язык. В общей сложности доктор владеет пятью языками.

«Чтобы лечить детей ты сам должен быть душою как ребенок. Иначе ты никогда не сможешь их понять. Мне с детьми работать легче, чем со взрослыми. Я уверен, что лечить детей — мое призвание», — отметил Саурабх Сингх.

В перспективе доктор планирует пройти обучение в ординатуре по направлению «Аллергология».

«Мы рады приветствовать Саурабха в команде наших врачей! Его профессионализм и искренняя забота о детях помогут обеспечить наших маленьких пациентов качественной медицинской поддержкой», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Доктор принимает пациентов в кабинете № 255 детской поликлиники, расположенной в Солнечногорске. Записаться на консультацию можно по номеру телефона 122, через портал госуслуг или воспользовавшись чат-ботом Денис.