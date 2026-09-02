Новый творческий сезон начался в Школе искусств в Волоколамске

Первого сентября в концертном зале учебного заведения состоялся праздничный концерт, который дал старт новому учебному году. В этом году в школе будут заниматься более 350 ребят на музыкальном и художественном отделениях.

На сцене выступили юные музыканты и вокалисты. Первоклассники услышали, как звучат фортепиано, скрипка, гитара и духовые инструменты, познакомились с эстрадным вокалом.

Гостей приветствовала глава округа Наталья Козлова. Она пожелала коллективу школы искусств, юным музыкантам и художникам вдохновения, открытий и успехов.

Ученики продолжат осваивать нотную грамоту, знакомиться с творчеством великих композиторов, учиться живописи, декоративно-прикладному искусству и игре на музыкальных инструментах.

Набор на предпрофессиональное обучение открыт до 14 сентября, а на общеобразовательные направления — до 30 сентября.