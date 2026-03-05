Новый творческий конкурс на стихи об экологии стартовал в России

Федеральный эколого-просветительский проект «Разделяй и умножай», поддерживаемый Московской областной организацией Всероссийского общества охраны природы, объявил о начале конкурса стихотворений на экологическую тематику «Рифмы природы». Цель инициативы — привлечь внимание общественности к вопросам охраны окружающей среды через поэзию.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Это прекрасная инициатива в сфере экологического просвещения. Существует множество форм приобщения людей к экологической тематике, и литературное творчество — одна из самых интересных и эффективных».

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, независимо от возраста и места проживания. Участникам предлагается создать авторское стихотворение на актуальные экологические темы, такие как защита природных ресурсов, сохранение лесов и редких видов животных, а также важность раздельного сбора отходов.

Все участники конкурса получат электронные именные сертификаты. Победители, выбранные экспертным жюри, получат почетные дипломы и ценные подарки от проекта «Разделяй и умножай». Лучшие стихотворения будут опубликованы в специальном экологическом сборнике проекта.

Заявки участников принимаются с 5 марта по 18 апреля 2025 года через форму [https://forms.yandex.ru/u/69a84632eb6146f43cd99d85/](https://forms.yandex.ru/u/69a84632eb6146f43cd99d85/). Подведение итогов и награждение победителей пройдет 25 апреля.

Подробности можно найти на сайте [https://ecoriu.ru/konkursy](https://ecoriu.ru/konkursy).