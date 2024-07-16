Новый туристический маршрут запустили в Коломне
Более 20 человек отправились в путешествие по новому туристическому маршруту в Коломне. Его назвали «Следующая станция — Пески». Экскурсоводами стали жители одноименного поселка.
Новый экскурсионный маршрут проходит в поселке Пески. В нем жил Герой Советского Союза Иван Дриженко, а также известные художники, скульпторы и артисты. Здесь располагается объект регионального значения «Советский художник» — бывший дачно-строительный кооператив деятелей культуры. А у живописной запруды реки Мезенки сохранились остатки усадьбы Бахтимерево-Милославское.
Маршрут разработали специалисты городской библиотеки. Жителям поселка предложили стать экскурсоводами.
«Давно живем в этом поселке, гуляем, смотрим, но именно с этой стороны никогда не могли увидеть Пески, настолько погрузиться в историю. Чувствуется, что экскурсовод и группа работали именно с архивами, что-то изучали, то, что не найдешь на каких-то базовых сайтах интернета», — прокомментировал участник экскурсионного маршрута «Следующая станция — Пески» Иван Корноух.
В путешествие по новому маршруте отправились 20 человек. А 19 июля пройдет встреча с экспертами, которые расскажут, какой потенциал есть у населенного пункта и в каком направлении стоит развивать здесь туризм. Лучшие маршруты, разработанные жителями округа, войдут в путеводитель по Коломне. Итоги подведут 2 августа.
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