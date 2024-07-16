Новый туристический маршрут запустили в Коломне

Более 20 человек отправились в путешествие по новому туристическому маршруту в Коломне. Его назвали «Следующая станция — Пески». Экскурсоводами стали жители одноименного поселка.

Новый экскурсионный маршрут проходит в поселке Пески. В нем жил Герой Советского Союза Иван Дриженко, а также известные художники, скульпторы и артисты. Здесь располагается объект регионального значения «Советский художник» — бывший дачно-строительный кооператив деятелей культуры. А у живописной запруды реки Мезенки сохранились остатки усадьбы Бахтимерево-Милославское.

Маршрут разработали специалисты городской библиотеки. Жителям поселка предложили стать экскурсоводами.

«Давно живем в этом поселке, гуляем, смотрим, но именно с этой стороны никогда не могли увидеть Пески, настолько погрузиться в историю. Чувствуется, что экскурсовод и группа работали именно с архивами, что-то изучали, то, что не найдешь на каких-то базовых сайтах интернета», — прокомментировал участник экскурсионного маршрута «Следующая станция — Пески» Иван Корноух.