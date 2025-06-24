Новый туристический маршрут по старинному центру города разработали в Коломне

Новый туристический маршрут «Коломенская кругосветка» с элементами квеста разработали в Коломне в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Летний отдых в Подмосковье». Гости муниципалитета смогут пройти увлекательный квест по историческому центру города, выполняя по пути задания от музея «Навигатор».

Туристы будут исследовать коломенский посад в собственном темпе. Путеводителем станет интерактивная карта, разработанная местными художниками и дизайнерами. Активировав QR-код карты, туристы смогут подключиться к аудиогиду, который сопроводит их от одной достопримечательности к следующей и познакомит с увлекательными историями и любопытными фактами о Коломне.

Организаторы обещают, что туристы познакомятся с героями прошлых лет, которые жили в Коломне. Они узнают про Дантиста, Мастера, Хэй-Хоу, Радостного Платона и других персонажей.

Маршрут начинается от Пятницких ворот кремля и заканчивается в музее «Коломенская пастила». По пути участники будет отмечать точки на карте и имена героев. В конце туристы получат сладкий презент от организаторов мероприятия. Время прохождения индивидуально. Главное — финишировать до 20:00.