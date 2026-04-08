Новый туристический маршрут к юбилею Льва Толстого откроют в Солнечногорске

К 200-летию Льва Толстого в 2028 году готовят крупный туристический проект. В него войдет кольцевой маршрут по Подмосковью с посещением ключевых культурных точек региона.

Масштабную инициативу планируют реализовать в нескольких регионах центральной России. Проект объединит Московскую, Тульскую, Рязанскую, Липецкую, Орловскую и Калужскую области, а также столицу.

Отдельное внимание уделят дополнительному маршруту «Толстовское Подмосковье». Он пройдет через знаковые исторические места, связанные с известными деятелями культуры. В Солнечногорске одной из главных точек станет усадьба Шахматово.

Маршрут охватит мемориальную усадьбу Льва Толстого в Хамовниках, музей-заповедник Петра Чайковского и усадьбу Боблово в Клину, музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово», музей-заповедник Александра Пушкина «Вяземы-Захарово», а также Саввино-Сторожевский монастырь в Одинцово. Туристам также предложат поездки в старинные города региона, включая Коломну, Зарайск, Серпухов, Звенигород и Сергиев Посад.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик подчеркнул значимость проекта для региона.

«Подмосковье активно готовится к масштабной программе, посвященной 200-летию со дня рождения великого писателя. Усадьба Шахматово станет важной частью маршрута и позволит по-новому взглянуть на культурное наследие страны», — отметил он.

По его словам, объединение музеев-заповедников в единую систему маршрутов создаст цельный туристический продукт и усилит интерес к историческим территориям центральной России.