Новый туристический кластер «Посадская усадьба» откроют в Сергиевом Посаде

Михаил Бывших, собственник гончарных школ в Барнауле и Иркутске, решил создать в Сергиевом Посаде курсы повышения квалификации, керамическое производство и выставку. Администрация муниципалитета и депутаты поддержали эту идею. Для работы мастеру предложили занять помещения на заводе «Радон» в деревне Ярыгино.

Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, председатель Совета депутатов Ритой Тихомиров и муниципальные народные избранники посетили будущий туристический центр. В главном здании продолжается ремонт. В классе керамики установили гончарные круги и подготовили материалы для проведения мастер-классов.

Михаил Бывших работает над созданием гончарной вазы высотой более 7,7 метров в стиле Поповского фарфора. Идея возникла благодаря исследовательской работе и изучению исторических документов. Она станет уникальным и самым большим арт-объектом в России. Чтобы ее обжечь, авторы возведут большую одноразовую печь. Бело-голубая ваза-рекордсмен привлечет внимание как местных жителей, так и гостей Сергиево-Посадского округа.