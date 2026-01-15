Новый цикл занятий начался в Школе материнства в Солнечногорске

Школа «Здоровое материнство» при женской консультации в Солнечногорске открывает цикл бесплатных занятий для будущих мам. Опытные эксперты по родовспоможению помогут женщинам настроиться на роды и обучат необходимым навыкам ухода за младенцами.

Обучающие встречи организованы по четвергам в 15:00. Январская программа посвящена борьбе с тревожностью, правилам естественного вскармливания, распознаванию предвестников родов и поведению в первые часы после рождения ребенка. Своим опытом поделятся медицинский психолог Юлия Козубай, акушерка Маргарита Митрофанова и заведующая акушерским отделением Анна Самко.

«Это уникальный шанс провести первый месяц года с пользой, уделив время самому важному — подготовке к встрече с малышом. На занятиях вас ждут экспертные рекомендации, ответы на волнующие вопросы и поддержка в атмосфере доверия и заботы», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Лекции проходят без предварительной записи в конференц-зале на улице Почтовой, 19. Обучение бесплатное. При посещении женщинам нужно иметь паспорт и обменную карту. Ранее в программу подготовки входили основы дыхательной гимнастики, нюансы рационального питания, психология плода, правила гигиены и физиологические изменения организма при беременности.