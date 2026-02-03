Новый цифровой сервис для арбитражных управляющих запустили в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области появился новый цифровой сервис для арбитражных управляющих. С его помощью можно оперативно — в течение суток — получить данные о технике, зарегистрированной за должником.

Как рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, арбитражный управляющий подает запрос через сервис. Система автоматически проверяет его полномочия и данные должника в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Если все подтверждено, сервис запрашивает информацию о технике. В течение суток в личный кабинет заявителя на регпортале приходит справка, подписанная электронной подписью.

С помощью сервиса можно бесплатно получить данные о самоходных машинах, зарегистрированных в Управлении Гостехнадзора Московской области на должника, в рамках дел о банкротстве.

Также на региональном портале доступна комплексная услуга, которая позволяет по одному заявлению получить подробные сведения о должниках и их имуществе сразу от региональных органов и муниципалитетов.