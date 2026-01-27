Новый цифровой сервис по управлению стройками внедрят в Подмосковье в этом году

Новый цифровой сервис в сфере строительства запустят в Подмосковье в этом году. Он поможет снизить риски ошибок и потерь данных при заключении сделок, а процессы станут более прозрачными и быстрыми.

Ранее все процессы в области строительства в Подмосковье были разрозненными и неавтоматизированными. Кроме того, все они были завязаны на бумажных носителях, что доставляло определенные неудобства. Новый сервис поможет решить эти проблемы и перевести в цифровой вид согласование документов, контроль замечаний и планирование работ.

«Внедрение ГИС „Управление строительной деятельностью“ — это системный шаг к цифровой трансформации одной из ключевых отраслей экономики Московской области. Регион получит современный инструмент для эффективного, прозрачного и быстрого управления строительным комплексом, что напрямую влияет на темпы развития инфраструктуры и качество жизни жителей», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Новая система поможет сократить сроки согласования с нескольких недель до нескольких дней, повысит прозрачность сделок и повысит качество работ. Сервис будут применять государственные заказчики, подрядчики и проектировщики.