Новый цифровой рентген-аппарат установили в Коломенской больнице

Новый рентген-аппарат установили в хирургическом корпусе Коломенской больницы. Его закупили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Оснащение нового медицинского кабинета осмотрел глава округа Александр Гречищев.

«Преимущества цифрового рентгена — минимальное воздействие на человека, высокое разрешение снимков. Врач видит результат исследования на мониторе у себя в кабинете», — рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Это уже не первая поставка тяжелого оборудования в 2025 году. За месяц в поликлинике № 2 заработали флюорограф и рентген. До конца года ожидают поступление нового МРТ. В больнице уже начали готовить кабинет для его размещения.

«Напомню, в поликлинике № 2 находится аппарат КТ, так что можно считать это медучреждение одним из самых оснащенных по наличию диагностического оборудования», — отметил Николай Макаров.

Еще один рентген-аппарат открыли в конце июня в детской поликлинике на улице Фурманова.

«Любую болезнь предупредить гораздо проще, чем лечить ее последствия. Именно поэтому правительство Московской области неизменно уделяет особое внимание оснащению больниц современным диагностическим и профилактическим оборудованием», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Рентген-диагностику проводят бесплатно по полису ОМС. Направление выписывает лечащий врач при наличии показаний.