Новый цифровой рентген-аппарат установили в Дмитровской больнице

В Синьковском филиале Дмитровской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Записаться на обследование можно через терапевта и региональный портал «Здоровье».

Новый рентген-аппарат закупили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Он повысит качество диагностики для взрослых и детей. Главное его преимущество — высокое качество снимка при низкой лучевой нагрузке.

«Этот аппарат обеспечивает высокое качество снимков и минимальные дозы облучения, что делает его безопасным для пациентов всех возрастов», — сказала заведующая Синьковским филиалом, врач-рентгенолог Анна Кузьмина.

Оборудование встроено в единую цифровую систему больницы. Результаты сохраняются в базе и доступны всем специалистам. При необходимости снимки можно отправить в МОНИКИ для консультации.

«Мы последовательно модернизируем медицинскую инфраструктуру округа. Установка пятого за год аппарата тяжелой техники подтверждает, что Дмитровская больница становится центром качественной и доступной диагностики», — заявил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Пройти обследование можно по направлению врача, записи на региональном портале «Здоровье» или по телефону 122.