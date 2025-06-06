Новый цифровой маммограф заработал в Долгопрудненской больнице

В поликлинике № 1 Долгопрудненской больницы начал работать новый цифровой мамограф. Аппарат закупили благодаря нацпроекту по поручению губернатора Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава МО.

С помощью современного оборудования можно обнаружить заболевания на ранних стадиях. Это позволит тут же начать лечение и избежать тяжелых последствий. Для этого поликлиника продолжает обновлять кабинеты врачей и ставить в них новую тяжелую технику

«Так, в Долгопрудненской больнице в конце прошлого года заработал новый ангиограф, в начале этого года запустили аппарат КТ, а сегодня ввели цифровой майммограф. На его закупку, а также ремонт кабинета было направлено более 18 миллионов рублей», — сказал зампред правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве обратились к жительницам региона старше 40 лет, которые еще не проходили данный вид исследования.

Запись доступна на региональном портале госуслуг «Здоровье» или по телефону 122. Для диагностики необходимо иметь прикрепление к поликлинике.