Новый цифровой маммограф поступил в больницу в Серпухове

Оборудование ввели в эксплуатацию 30 сентября в поликлиническом отделении № 6 Серпуховской больницы. Аппарат позволит проводить точную диагностику заболеваний молочных желез и выявлять патологии на ранних стадиях.

Маммография особенно важна для своевременного обнаружения новообразований, когда заболевание может еще не проявляться симптомами. Исследование занимает немного времени и помогает врачу получить подробную информацию о состоянии молочных желез.

Главный врач Серпуховской больницы Руслан Ибрагимов отметил, что поступление нового цифрового маммографа расширяет диагностические возможности больницы и повышает доступность обследований для жительниц округа.

«Ранняя диагностика значительно увеличивает возможности эффективного лечения, поэтому призываю женщин не откладывать профилактические обследования», — добавил он.

Направление на маммографию выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний. Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье» или по единому номеру 122.

Женщинам старше 40 лет также доступна самостоятельная запись на маммографию, если с момента предыдущего исследования прошло более двух лет.