Новый цифровой флюорограф установили в Раменском

В округе появилась новая возможность для удобного и качественного обследования легких — в Речицкой больнице, которая является подразделением Раменской больницы, установлен цифровой флюорограф. Это оборудование упрощает проведение флюорографии, позволяя жителям округа проходить диагностику с максимальной точностью.

Новый цифровой флюорограф стал одним из восьми аппаратов, приобретенных в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на улучшение здоровья населения Московской области.

«Продолжаем обновлять тяжелое оборудование в медицинских организациях Подмосковья. Всего на данный момент запустили 54 единицы медтехники, из них восемь флюорографов. Новый флюорограф уже начал работу в подразделении Раменской больницы», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По словам специалистов, новый цифровой флюорограф отличается высокой точностью диагностики и при этом обеспечивает сниженный уровень лучевой нагрузки на пациентов.