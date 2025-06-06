Новый цифровой флюорограф установили в поликлинике № 2 в Коломне

В поликлинике № 2 Коломенской больницы заработал современный цифровой флюорограф, с помощью которого можно обследовать до 50 пациентов за смену. Руководитель муниципалитета Александр Гречищев посетил медучреждение, чтобы осмотреть новое оборудование.

Вместе с главой Коломны на открытии флюорографического кабинета побывал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

«Медики не устают повторять: предупредить заболевание гораздо проще и эффективнее, чем лечить его последствия. Именно поэтому правительство Московской области неизменно уделяет особое внимание оснащению больниц современным диагностическим и профилактическим оборудованием», — подчеркнул Александр Гречищев.

Руководитель муниципалитета также добавил, что современный цифровой флюорограф установили в поликлинике № 2 Коломенской больницы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и благодаря реализации президентского проекта «Продолжительная и активная жизнь».

С помощью нового оборудования можно будет обследовать до 50 пациентов в день. Аппарат выдает высококачественное изображение при минимальном воздействии радиации на организм человека.

Отметим, что в 2025 году планируют установить в подразделениях больницы четыре рентген-аппарата и один магнитно-резонансный томограф, который позволить исследовать организм пациентов с массой тела до 150 килограммов.