Новый центр настольного тенниса ФНТР открылся в МЕГЕ Химки

21 февраля 2026 года в МЕГЕ Химки распахнул свои двери Центр развития настольного тенниса ФНТР. Площадь нового спортивного объекта составляет 1200 квадратных метров, и он предназначен как для профессионалов, так и для любителей.

Центр оснащен залом с современным инвентарем, специальным освещением и покрытием. Здесь также есть раздевалки и комфортная зона ожидания.

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов приветствовал собравшихся и поздравил с открытием нового Центра: «Это важное событие не только для профессионалов, но и для многочисленных любителей этого динамичного вида спорта».

В рамках торжественной церемонии открытия прошла серия показательных тренировок от титулованных подмосковных спортсменов и тренеров. Гости могли познакомиться с основами настольного тенниса, попробовать себя в игре и получить практические рекомендации. Для самых юных гостей была предусмотрена отдельная детская зона с мастер-классами, аквагримом, анимацией и сувенирами с символикой Федерации.

Более 3000 гостей торгового центра приняли участие в мероприятиях по случаю открытия Центра. Для участия в турнире зарегистрировались более 130 спортсменов-любителей. До 1 марта 2026 года Центр будет открыт для всех желающих — гости МЕГИ смогут бесплатно поиграть в настольный теннис. Условия работы и расписание занятий после 1 марта будут доступны на сайте ФНТР: www.ttrf.ru.

В Московской области настольным теннисом занимаются порядка 35 000 человек, из них профессионально — более 1 200 спортсменов. Подмосковье занимает второе место в рейтинге ФНТР по количеству игроков.