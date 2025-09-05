Новый центр для взаимодействия жителей открыли в ЖК в Ленинском округе

Пространство площадью 178 квадратных метров создано в жилом комплексе «Пригород Лесное». Центр «Самолет Поинт» предназначен для решения вопросов, связанных с жилым комплексом и управляющей компанией, а также для отдыха, работы и общения.

Центр расположен на первом этаже дома № 3 на Пригородном шоссе. В мультиофисе размещаются коворкинг с Wi-Fi, шоурумом, зонами для встреч и игровой комнатой. Отличительной чертой является открытое пространство, которое способствует взаимодействию между жителями и представителями управляющей компании. Посетителям доступны разнообразные активности, включая мастер-классы, кинопоказы, настольные игры, книжный клуб, турниры, йогу и пилатес.

«Пригород Лесное» является самым большим жилым комплексом в Подмосковье, в нем проживают более 30 тысяч человек и действуют более 20 сообществ по интересам — от книжного и спортивного клубов до шахматных встреч и клуба любителей психологии.

«Появление рядом с домом современного мультиофиса, где можно решить бытовые вопросы и посвятить время хобби, — это новый уровень комфорта. Он помогает жить активной, творческой жизнью и при этом эффективно распоряжаться своим временем», — отметила руководитель отдела продукта группы «Самолет» Лада Роженцова.