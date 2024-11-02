Новый цех завода по переработке шин откроют в Дмитрове в 2025 году

Дмитровский завод по переработке шин запустит новый цех. Там из старых покрышек будут изготавливать резиновую крошку, которую активно используют при строительстве и благоустройстве.

Старые шины запрещено выбрасывать в обычную мусорку, поэтому в Подмосковье работают 300 пунктов приема. После попадания туда у отслуживших срок покрышек появляется новая жизнь — их привозят на специализированный завод в Дмитрове, где их режут, измельчают и перемалывают. В результате получается материал, который можно использовать для строительства дорог и ЖКХ.

Предприятие принимает шины из 15 регионов России. По словам генерального директора завода Игоря Трубникова, из такого вторсырья делают резиновый порошок, который добавляют в асфальт, резино-битумное покрытие, мягкую кровлю и многое другое. Из одной тонны покрышек получается 600 килограммов материала.

Из резиновой крошки также изготавливают покрытие для детских и спортивных площадок. Их активно используют в Подмосковье.

Завод работает круглосуточно в несколько смен. Туда поступает огромное количество шин, которые не успевают перерабатывать. Для повышения эффективности работы предприятие откроет новый цех уже в следующем году.

Как отметил начальник отдела утилизации Дмитрий Никишов, компания планирует расширить линейку и выпускать колесики для мусорных контейнеров.