Новый цех по производству оборудования для ЖКХ откроют в Коломне

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев посетил предприятие «АДЛ» в поселке Радужный. Компания построит еще один производственный цех в 2025 году.

Директор компании Сергей Абашов рассказал главе городского округа Александру Гречищеву, что сейчас работают три производственных цеха и два логистических комплекса. На предприятии трудятся более 500 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился выделить участок под строительство четвертого цеха в рамках программы импортозамещения. Его планируют возвести в 2025 году.

«АДЛ» разрабатывает, производит и поставляет инженерное оборудование для промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Она входит в реестр системообразующих предприятий, чья деятельность важна для развития экономики в условиях импортозамещения.

Многие виды продукции «АДЛ» не имеют аналогов, а в списке постоянных заказчиков — именитые российские компании. Предприятие поставляет товар аэропорту Шереметьево, инновационному центру «Сколково», «Мосгазу» и «Газпром межрегионгазу», Ленинградской АЭС, метрополитенам Москвы и Санкт-Петербурга, космодрому «Восточный», Третьяковской галерее. Продукцию «АДЛ» также использовали в строительстве олимпийских объектов в Сочи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».