Новый цех по производству косметики запустили в ОЭЗ «Дубна»

Подмосковный производитель косметической продукции «Биофармлаб» продолжает расширять мощности. Компания запустила новый корпус производственно-складского комплекса на территории ОЭЗ «Дубна». Сейчас предприятие выпускает до 1,5 миллиона косметических средств в месяц, а после запуска нового корпуса сможет увеличить объем до трех миллионов.

«На территории ОЭЗ „Дубна“ компания производит парфюмерно-косметические средства известных торговых марок. В первом квартале 2025 года „Биофармлаб“ планирует завершить строительство еще одного производственного корпуса площадью более 3,7 тысячи квадратных метров, что позволит дополнительно увеличить рабочие места до 165 человек», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания производит парфюмерно-косметические товары под брендами LIBREDERM, Sebocelin, Vegan up и AEVIT. Продукция продается в России и экспортируется в 19 стран, включая Китай, Вьетнам, Монголию и СНГ, а также недавно была представлена в странах арабского региона. Завод площадью 4,5 тысячи квадратных метров оснащен высококвалифицированными специалистами, такими как химики, лаборанты и технологи.

Директор завода Иван Дымчук уточнил, что на заводе производится более 500 видов продукции, включая средства для увлажнения, антивозрастные кремы и уход за волосами. Все производство соответствует международным стандартам GMP.