Новый цех по обработке металла создаст в Подмосковье 30 рабочих мест

Подмосковная компания «Элемент» завершила строительство металлообрабатывающего цеха в Павловском Посаде. Инвестиции в проект составили 750 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе около 30 рабочих мест.

«В ближайшее время на территории нового цеха площадью более пяти тысяч квадратных метров приступят к установке оборудования — всего планируют установить 45 единиц оборудования, которые будут обеспечивать полный цикл обработки металлических изделий», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что новый цех заработает уже в первом квартале 2025 года. С начала 2024 года на действующем предприятии компания выпустила более 100 единиц оборудования, в том числе 44 центрифуги и около 20 фильтров для горнодобывающих предприятий.

«В этом году мы также ввели в эксплуатацию первые две опытно-конструкторские разработки. Одна из них для применения предприятиями горнодобывающей промышленности, вторая — для аэропортов, принимающих дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты», — уточнил исполнительный директор завода «Элемет» Михаил Репников.

Готовую импортозамещающую продукцию компания поставляет по всей России, а также в страны СНГ.