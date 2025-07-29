Новый трубопровод уложили на двух участках в округе Пушкинский

На совещании под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, состоявшемся 28 июля, одним из ключевых вопросов стала модернизация жилищно-коммунального хозяйства в регионе. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал, что в 2025 году планируется обновление 14 участков теплосетей.

Из них 10 находятся в Ивантеевке, по два — в поселке Лесной и по одному — в микрорайоне Софрино-1 и Зеленом городке.

По состоянию на 28 июля уже завершена прокладка новых труб на двух участках: от котельной «Студенческий проезд» до тепловой камеры № 5 Центральной городской больницы в Ивантеевке и в поселке Лесной — от дома № 1 по улице Центральная до дома № 9 по улице Мичурина.

Все работы по обновлению системы теплоснабжения планируется завершить к началу нового отопительного сезона.

Кроме того, на совещании обсудили результаты работы муниципалитетов, отраженные в рейтингах. Пушкинский округ во втором квартале 2025 года значительно улучшил свои показатели — по 20 направлениям.

«Рейтинг помогает увидеть общую эффективность команды и определить приоритетные задачи», — отметил Максим Красноцветов.

Также были рассмотрены стандарты работы муниципальных учреждений, отвечающих за содержание территорий. В округе действует шесть таких организаций, которые обслуживают свыше 500 дворов и около 30 общественных пространств.

«Работа наших коммунальных служб также трансформируется, внедряются программы, которые помогают работнику обслуживать все запланированные территории», — подчеркнул глава округа.