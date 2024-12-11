Новый трубопровод проложили в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске

Модернизация сетей холодного водоснабжения завершается в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске. Специалисты проложили новый водопровод взамен изношенного и уже подключают абонентов к системе.

При прокладке коммуникаций на ключевой магистрали длиной 1680 метров использовался метод прокола, что позволило существенно сократить неудобства для жителей. Для обеспечения водоснабжения потребителей использовался специальный рукав. Сейчас специалисты проводят врезки.

«Для этого необходимо обустроить более 50 колодцев — большая работа, особенно учитывая, что речь идет о частном секторе. Каждая врезка требует индивидуального подхода. Контракт рассчитан до конца декабря, но работы завершатся уже через неделю», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Обновление сетей в ЦМИСе стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального правительства, которые выделили дополнительные средства для внеплановых работ. Это значительно повысит качество и надежность водоснабжения для жителей и обеспечит стабильную работу новой котельной.

По словам Константина Михалькова, работы по обновлению жилищно-коммунального хозяйства в округе продолжатся и в следующем году.

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