Новый трубопровод проложили на улице Победы в Лобне

В городском округе Лобня завершили установку нового водопровода на улице Победы. Там обновили 150 метров труб.

В микрорайоне Луговая на улице Победы в Лобне после аварии проложили новый водопровод. В рамках работ по благоустройству там заменили 150 метров труб.

Также на водозаборных узлах Всероссийского научно-исследовательского института кормов имени Вильямса рабочие установили глубинный насос.

Вблизи дома № 5 на Свободном проезде обновили участок горячего водоснабжения.

Очистку систем фильтрации провели в бассейне оздоровительно-спортивного комплекса. Сейчас специалисты обустраивают павильон для творческих мастер-классов и павильон-раздевалку для коллективов, которые выступают на мероприятиях в парке «Киово».

Стартовал капитальный ремонт кровли Дома культуры «Красная поляна».

Также сегодня на улице Крупской запустили обновленную ливневую канализацию. Работы там проводили три месяца. Рабочие заменили 700 метров труб. Восстановили и очистили порядка шести километров ливневой сети.

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