Новый тротуар в Оболенске построят этой осенью

В поселке Оболенск городского округа Серпухов продолжают обустраивать тротуар. Ход работ проверили замглавы муниципалитета Игорь Суровиков и депутат Николай Пушкин.

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в поселке Оболенск строят новый тротуар. Вместе с жителями заместитель главы городского округа Серпухов и депутат Совета депутатов Николай Пушкин осмотрели участок, на котором ведут работы. Одновременно с укладкой дорожки строители устанавливают столбы для электричества.

Участники выездной проверки обсудили также тему очистки тротуара от снега и льда.

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