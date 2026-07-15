Новый тротуар установили у СНТ «Жаворонки-Север» в Одинцовском округе

Строительство пешеходного тротуара от остановки «Дачи» до въезда в садовое некоммерческое товарищество завершили. Новая дорожка сделала путь безопаснее для местных жителей и дачников.

Тротуар протяженностью 93 метра строили вдоль Можайского шоссе в июне и июле. Работы выполнили специалисты «Мосавтодора» после обращения инициативной группы садоводов «Жаворонки-Север».

«Мы были на личном приеме руководства округа, общались по видеосвязи с представителями компании „Мосавтодор“ — нас везде услышали, все зафиксировали и помогли решить вопрос. Раньше идти от остановки к нашим дачам приходилось по проезжей части, где ездят не только автомобили, но и многотонные фуры. Это было смертельно опасно, особенно в зимний период. Теперь здесь есть широкий асфальтированный тротуар, он ведет от остановки прямо ко входу на территорию нашего садового товарищества», — рассказала представитель инициативной группы Маргарита Шерстобитова.

Ширина нового тротуара составляет два метра. Во время строительства рабочие установили бордюрный камень, подготовили основание из песка и щебня, а затем уложили асфальтовое покрытие. Рядом с въездом сделали удобное занижение бордюра, чтобы по тротуару было комфортно передвигаться родителям с детскими колясками, велосипедистам и дачникам с тележками.