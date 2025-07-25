Новый тротуар построят в деревне Дементьево в Раменском округе к концу лета

Специалисты приступили к выполнению задачи 22 июля, завершить строительство планируют к окончанию лета. Протяженность тротуара составит примерно два километра, а ширина — два метра.

«Все необходимые занижения для людей с ограниченными возможностями здоровья и для семей с колясками также будут выполнены», — прокомментировал директор муниципального казенного учреждения Раменского муниципального округа «Территориальное управление „Кратово“» Алексей Емельянов.

Также он добавил, что улучшение дорожной инфраструктуры на этом не закончится. Были и другие обращения от местных жителей. Тротуары построят также на улицах Пионерской и Центральной в селе Игумново. Новая дорога для пешеходов пройдет полностью через две деревни: от перекрестка с Молодежной улицы до церкви.