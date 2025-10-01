Новый тротуар построили в Серебряных Прудах

В районе деревни Коровино завершено строительство нового пешеходного тротуара, пролегающего вдоль трассы «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая». Этот проект призван повысить безопасность пешеходов, ежедневно следующих к железнодорожной станции и автобусным остановкам, и отделить людской поток от интенсивного автомобильного движения.

Общая протяженность трех тротуарных участков составляет 126 метров. Ранее пешеходам, включая школьников, пожилых людей и родителей с колясками, приходилось передвигаться по обочине дороги или по грунтовой полосе. Новый тротуар, отделенный от проезжей части, обеспечивает безопасное передвижение пешеходов.

«Осталось подготовить левую сторону и уложить покрытие на примыкании к дороге. Чуть позже будет произведена покраска бордюрного камня. Тротуар уже готов к эксплуатации. Передвижение безопасно», — отметил производитель работ Максим Дюпин.