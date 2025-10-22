Новый тротуар от поселка до школы построили в Раменском округе
В Раменском по просьбе жителей сделали новый тротуар и обустроили дорогу, которая соединяет поселок Речицкого фарфорового завода и Речицкую среднюю общеобразовательную школу. Глава округа Эдуард Малышев проверил результат благоустройства.
Тротуар от Егорьевского шоссе до дома 27 в поселке Электроизолятор был включен в региональную программу «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь работ, которые начались в сентябре, составила 6694 квадратных метров, протяженность — один километр. Специалисты произвели замену асфальтового покрытия с увеличением его ширины,
Помимо этого, для безопасности установили новое современное освещение. Жители округа положительно оценили новое функциональное пространство. Запланирована посадка деревьев и кустарников на территории.
Работы по созданию комфортной среды в Раменском округе продолжатся.