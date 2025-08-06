Новый тротуар обустроят в Электрогорске

В Электрогорске появится новый тротуар, который, по словам строителей, повысит безопасность и комфорт передвижения пешеходов. Речь идет об участке, соединяющем учреждение дополнительного образования «Истоки» с садоводческим некоммерческим товариществом «Озерки».

Этот вопрос был поднят жителями, которые обратились к главе Павлово-Посадского городского округа Денису Семенову с просьбой обустроить пешеходную зону на данном участке. В своих обращениях в социальных сетях жители Электрогорска указывали на отсутствие тротуара на данном участке дороги, что делало передвижение пешеходов небезопасным, особенно в темное время суток.

Администрация округа оперативно отреагировала на обращения граждан. В настоящее время дорожные службы активно работают над реализацией проекта по обустройству тротуара на указанном участке.

«Поставил задачу завершить строительство тротуара до 1 сентября. Безопасность пешеходов — важный приоритет!», — сообщил Денис Семенов.