Новый тротуар обустроят в деревне Легчищево в Чехове

До конца сентября в деревне Легчищево установят дорожный знак и проверят возможность обустройства тротуара. Подобные мероприятия позволяют обеспечить безопасность жителей и гостей Чехова, а также уменьшить количество аварий.

Жители деревни Легчищево на личном приеме обратились к первому заместителю главы Чехова Денису Юркову с просьбами установить дорожный знак и проложить пешеходные коммуникации.

«По результатам приема: дал поручение муниципальному бюджетному учреждению „Чеховское благоустройство“ установить дорожный знак до 30 сентября 2025 года. По вопросу обустройства тротуара, управлению благоустройства — выехать на место для оценки объема работ. После этого вопрос будет вынесен на ближайшее заседание комиссии по безопасности дорожного движения», — сообщил в социальных сетях Денис Юрков.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» позволяет обеспечить дорожно-транспортную безопасность посредством обновления сети дорожных знаков, тротуаров и многих других элементов.