Новый тротуар обустроят на Пионерской улице в Воскресенске

Рабочие приступили к укладке бордюрного камня на Пионерской улице в центральной части Воскресенска. Основание для обустройства нового тротуара готово.

Помимо тротуара на Пионерской улице, новые дорожки появятся на улице Энгельса, а в деревне Берендино завершается ремонт дорожного полотна протяженностью 480 метров.

В 2025 году отремонтируют более 22 километров дорог местного значения на 68 участках в Воскресенске. Всего в Московской области в этом году приведут в порядок около 1,5 тысяч километров дорог. При составлении плана учитывались пожелания жителей.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.