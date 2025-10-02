Новый тротуар обустроили по просьбам жителей в Коломне

Работы по оборудованию нового тротуара в переулке Крупской близятся к завершению. Тротуар возводится по инициативе местных жителей микрорайона Щурово.

На встрече с главой городского округа Александром Гречищевым жители микрорайона Щурово обратились с просьбой построить новый тротуар в переулке Крупской. Причиной обращения стала крайне небезопасная для пешеходов обочина дороги, представлявшая угрозу для всех проходящих там людей. Просьба была услышана и принята в работу.

«Сейчас завершаем здесь оборудование тротуара. Новые тротуары в этом микрорайоне также появятся улицах Шоссейная и Советская, и от 2-го Юбилейного проезда до улицы Крупской», — отметил Александр Гречищев.

Кроме того в Щурове в рамках реализации программы повышения дорожной безопасности уже оборудовали две посадочные площадки для удобства пассажиров, установили современный автобусный павильон и создали специальную площадку для разворота автобусов на улице Ореховая.

Также дополнительно появились новые дорожные знаки «Парковка запрещена», исключающие препятствия комфортному пользованию общественным транспортом жителями района.