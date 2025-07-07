Новый тротуар оборудуют во Фрязине

В округе вскоре улучшится пешеходная доступность к школе № 5: на улице Нахимова будет построен тротуар, который соединит дорогу, ведущую к учебному заведению, с детской площадкой, расположенной у дома № 35. В настоящее время на месте будущего тротуара пролегает небольшая тропинка, покрытая фрагментами кровельного материала.

Состояние этой тропинки создает неудобства для пешеходов, особенно в непогоду, но уже к концу лета ситуация кардинально изменится. Рабочие муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» приступят к строительству тротуара, который обеспечит комфортное передвижение для школьников и других местных жителей.

Администрация призывает жителей к участию в улучшении округа и созданию комфортной городской среды. Любые идеи и предложения по благоустройству наукограда можно направлять непосредственно главе округа, записавшись на личный прием по телефону: 8(496) 255-53-25. Кроме того, для оперативного решения возникающих проблем и подачи жалоб существует портал «Добродел», где специалисты рассматривают все обращения и принимают необходимые меры в установленные сроки.