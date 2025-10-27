Новый тротуар оборудовали в Серпухове

Женщина выразила беспокойство по поводу отсутствия тротуара, делающего небезопасным путь к автобусной остановке, особенно в темное время суток.

«Безопасность жителей — наш приоритет. Мы не могли остаться в стороне и незамедлительно отреагировали на поступивший запрос. Команда депутатской приемной оперативно связалась с ответственными службами, совместно было найдено решение и организованы работы по строительству тротуара и расширению пешеходной зоны», — сообщил депутат Государственной думы Александр Коган.

По словам Александра Когана, тротуар был построен в кратчайшие сроки, и теперь жители Новой могут безопасно добираться до автобусной остановки и других объектов инфраструктуры. Кроме того, в рамках программы по улучшению дорожной инфраструктуры округа, в ноябре планируется обновление дорожного покрытия в четырех населенных пунктах: Верхние Велеми, Рудаково, Оболенск и на Семейной улице в Серпухове.