Новый тротуар длиной почти 4 километра проложат в Серпухове

В городском округе Серпухов продолжают развивать дорожную инфраструктуру. До конца августа вдоль дороги Серпухов — Новинки — Погари планируют построить новый тротуар протяженностью 3,7 километра

Работы ведет Мосавтодор. Новый пешеходный маршрут появится в районе деревни Сераксеево — одном из популярных мест отдыха жителей и гостей округа.

В летний сезон здесь заметно возрастает поток пешеходов: многие приезжают в парк, на природу или на дачные участки. Новый тротуар сделает передвижение по этому участку дороги безопаснее и комфортнее.

Завершить строительство планируется до конца августа.